Київрада продала дві ділянки загальною площею 0,15 га за майже 4 млн. грн.

Київрада продала дві земельні ділянки загальною площею 0,15 га землі за майже 3 млн. 888 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні сесії Київради більшістю голосів депутатів.

Так, приватному підприємству «Волна» продано земельну ділянку площею 0,13 га на Дніпровській набережній, 8 (Дарницький район) за 2 млн. 970 тис. грн. Тут передбачається будівництво та експлуатація автозаправної станції з об’єктами сервісного обслуговування.

Земельну ділянку за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 2/1 (Печерський район) площею 0,02 га продано ТОВ «Віліма-95» за 917 тис. грн. для будівництва та подальшої експлуатації торговельно-виставкового залу.

Крім того, депутати направили звернення до Кабінету міністрів України з клопотанням щодо погодження продажу земельної ділянки площею 1,4 га для експлуатації готельного комплексу на вул. Андрія Малишка, 1 (Дніпровський район) публічному акціонерному товариству «Готельний комплекс «Братислава», заснованому за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.

За направлення відповідного звернення щодо продажу землі столиці проголосували 80 зі 106 зареєстрованих у залі депутатів.