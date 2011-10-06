Мінрегіонбуд визначив 30 об'єктів для добудови за програмою доступного житла

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства своїм наказом №217 від 4 жовтня ц.р. затвердило список із 30 об`єктів незавершеного житлового будівництва, на добудову або придбання житла в яких можуть прямувати кошти в рамках реалізації програми будівництва (придбання) доступного житла.

Про це йдеться в наказі, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з документом, до списку увійшли об`єкти загальною площею 60,2 тис. кв. м, розраховані на 923 квартири у Волинській (1), Дніпропетровській (2), Житомирській (1), Закарпатській (1), Запорізькій (1), Київській (1), Луганській (2), Львівській (1), Миколаївській (4), Рівненській (2), Тернопільській (4), Херсонській (1), Хмельницькій (1), Чернівецькій (2), Чернігівській (1) областях, Києві (3) і Севастополі (2).

Вартість будівництва об`єктів оцінюється в 405,4 млн. грн., при цьому для їх добудови необхідно 409,7 млн. грн. Вартість квадратного метра, що пропонується, в цих об`єктах коливається від 4290 до 8900 грн., залежно від регіону.

Разом з тим, до списку об`єктів незавершеного житлового будівництва, на добудову яких на сьогоднішній день не можуть прямувати кошти програми доступного житла, увійшли 11 об`єктів загальною площею 51,7 тис. кв. м на 861 квартиру у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, Києві та Севастополі.

Загальна вартість будівництва об`єктів оцінюється в 326,022 млн. грн., для їх добудови необхідно 192,2 млн. грн.

Ці списки були сформовані на засіданні Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об`єктів 28 вересня ц.р.