Київрада дозволила суборенду ділянки, де знаходиться готель «Лейпциг»

Київрада дозволила корпорації «Геледжен, Инк» передати земельну ділянку на вул. Прорізній, 24/39, в суборенду дочірньому підприємству «Гранд Плаза» для здійснення реконструкції існуючої будівлі до рівня п’ятизіркового готелю.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Київради.

За нього проголосував 71 із 107 зареєстрованих у залі депутатів.

Площа земельної ділянки, переданої в суборенду терміном до 25 квітня 2046 року, становить 0,29 га.

Як повідомляв, у Києві за адресою вул. Прорізна, 24/39, знаходиться готель «Лейпциг».

Європейський банк реконструкцiї та розвитку влітку прийняв рішення надати компанiї "Гранд Плаза" кредит на 27 млн. дол. для реконструкцiї та дiяльностi готелю "Лейпциг" у центрі Києва.

Будинок на вул. Прорізна, 24/39, був зведений у 1900 році. У радянський час у ньому відкрився двоповерховий ресторан "Лейпциг", а з початку 90-х років минулого століття будівля пустувала.