Кабмін затвердив список платних послуг, які надаються Держархбудінспекцією

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №947-р від 5 жовтня ц.р. затвердив список платних послуг, що надаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією і її територіальними органами.

Згідно з документом, розміщеним на урядовому порталі, серед платних послуг – видача ліцензії, видача копії ліцензії, переоформлення ліцензії, видача дубліката ліцензії на ведення господарської діяльності, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, а також видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкта.

Вартість вказаних послуг визначена постановами Кабміну №17 від 29 листопада 2000 року №461 від 13 квітня 2011 року, а також Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».