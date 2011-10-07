Реконструкцію столичного Театру оперети заплановано розпочати вже цього року

Реконструкція Київського національного академічного театру оперети розпочнеться цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ, на сесії міськради під час внесення змін та доповнень до бюджету Києва на 2011 рік депутати передбачили 4,3 млн. грн. на завершення проекту документації та початку реконструкції театру.

«Тепер можна говорити із більшою упевненістю про те, що архітектурна перлина – будівля-пам’ятка архітектури на вул. Червоноармійській, 53/3, у якій знаходиться театральна перлина – Національна оперетта, буде оновлена вже до Євро-2012», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

За словами депутата, фінансування реконструкції театру як об’єкта, що входить до програми підготовки до Євро-2012, передбачене у державному бюджеті. Цього року державні кошті на реконструкцію театру не надішли, але зволікати з цим питанням неприпустимо. Тому необхідні кошти були знайдені у міському бюджеті.

Як зазначається у повідомленні прес-служби О.БРИГИНЦЯ, нещодавно голова КМДА Олександр ПОПОВ під час відвідання Театру оперети пообіцяв, що зі столичного бюджету з січня 2012 року на реконструкцію закладу культури надійде 20 млн. грн. Частина цих коштів, за його словами, передбачена в рамках підготовки до Євро-2012. Депутати Київради знайшли частину суми на три місяці раніше.