Попов доручив скласти рейтинг найзасміченіших ділянок Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ дав доручення відповідним службам скласти рейтинг найзасміченіших ділянок столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він сказав сьогодні під час розширеного засідання Колегії міськдержадміністрації.

"Доручаю керівникам профільних управлінь скласти за власною інформацією і даними, які надходитимуть від киян, рейтинг запущених місць Києва. А також проконтролювати, щоб відповідальні за санітарний стан цих ділянок перетворили їх на зразок чистоти", - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що регулярно отримує інформацію щодо того, які скарги надходять від киян в Call -центр. Голова КМДА звернув увагу керівників районів на необхідність своєчасного і повноцінного реагування на такі звернення.

"У Call -центр сьогодні надходить багато звернень щодо порушення благоустрою. Питання викликає реакція районного керівництва на ці скарги. Наприклад, Святошинський район відреагував лише на 18% звернень, Деснянський район - на 23%, Дніпровський, Голосіївський, Дарницький - на 26-27%, Подільський і Шевченківський - на 28%, Оболонь - на 29%, Солом’янський і Печерський - на 36-47%. Ці дані є свідченням ставлення керівництва районів до своєї роботи. Я хочу запевнити усіх: такого більше не буде. Або голови районних держадміністрацій почнуть відповідально ставитися до благоустрою на своїх територіях, або я буду вимушений втручатися у цей процес", - сказав керівник КМДА.

Він додав, що особисто перевірятиме місця, які за інформацією киян є в незадовільному стані.

"Столиця залишається не такою, якою її хочуть бачити жителі. Тому міська влада просто зобов'язана позбавити Київ від сміття і зробити його чистим. Сподіваюся, це завдання ми виконаємо за сприяння самих киян", - сказав О.ПОПОВ.