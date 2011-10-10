У Києві відбулась урочиста церемонія відкриття НСК «Олімпійський»

У Києві відбулась урочиста церемонія відкриття після реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія розпочалась з масштабного шоу, учасники якого продемонстрували глядачам сцени за мотивами різних віх історії України, зокрема, князівських та козацьких часів. У шоу взяли участь провідні хорові та танцювальні українські колективи: Національний заслужений академічний український народний хор ім. Г.Г. Верьовки, Національний заслужений академічний ансамбль танцю України ім. П. Вірського та інші.

Також було представлено декілька циркових номерів.

Усього в цій частині шоу взяли участь 3,5 тисячі артистів.

Після цього на поле НСК вийшли вихованці футбольних шкіл кращих клубів України.

Також на арену запросили багатьох визначних спортсменів.

У церемонії відкриття бере участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він привітав усіх українських вболівальників з відкриттям одного з найбільших та найсучасніших стадіонів Європи.

«Сьогодні свято всієї України, адже новий спортивний стадіон - це подарунок усім громадянам, у першу чергу дітям і молоді, серед яких зростатимуть майбутні чемпіони», - сказав глава держави, якого цитує його прес-служба.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що реалізація цього масштабного проекту позитивно вплине на імідж України у світі.

«Успішна реконструкція "Олімпійського" стала показовим проектом для іміджу України… Готовність однієї з найважливіших арен чемпіонату з футболу Євро-2012 довела світовій громадськості, що з Україною можна мати справу», - сказав він.

Глава держави висловив переконання, що Київ, а разом з ним і вся Україна на найвищому рівні зустрінуть гостей з багатьох країн Європи, які приїдуть у 2012 році на матчі першості Європи з футболу.

«Олімпійський стадіон відкрито», - оголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Після цього на арені пролунав Державний гімн України.

*** Реконструкція НСК «Олімпійський» розпочалася в серпні 2008 року. За цей час він перетворився на сучасну спортивну арену, що відповідає найвищим світовим стандартам.

11 листопада перший матч на оновленому «Олімпійському» зіграють збірні України та Німеччини. У червні 2012 року на цій спортивній арені відбудеться фінальний матч Євро-2012.