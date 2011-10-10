Заступник голови Держслужби туризму: з розміщенням уболівальників на Євро-2012 можуть бути проблеми

Заступник голови Державної служби туризму і курортів Дмитро ЗАРУБА визнає, що з розміщенням уболівальників під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року можуть виникнути проблеми.

Про це Д.ЗАРУБА сказав в інтерв'ю газеті "Ділова столиця" (№41(543) від 10.10.2011.

"З розселенням "сім'ї" УЄФА (судді, журналісти, запрошені гості та ін.) особливих проблем не очікуємо. На сьогодні не вистачає всього 500-600 номерів, але, як показує практика інших футбольних чемпіонатів, УЄФА завжди бронює місця "із запасом" і викупляє далеко не усе замовлене. Отже, формально ми свої зобов'язання перед організаторами виконали", - сказав Д.ЗАРУБА.

У той же час, за його словами, з розміщенням уболівальників "справи йдуть набагато гірше".

Він додав, що "вже зараз зрозуміло, що дефіциту місць не уникнути, але його реальні масштаби залежатимуть від того, скільки гостей приїде в нашу країну. За нашими оцінками, їх буде від 500 тис. до 1 млн. осіб.

"У будь-якому випадку, розмістити усіх охочих тільки в готелях буде непросто", - вважає заступник голови держслужби туризму.

"У Києві і Львові, які традиційно є великими туристичними центрами, проблем буде менше, а ось в Донецьку і Харкові можливі труднощі" - додав він.

Д.ЗАРУБА визнав, що будувати нові готелі вже пізно. "Єдине, що можна встигнути зробити, це розбити майданчики для автокемпінгів і палаткового розселення уболівальників", - сказав він. За словами заступника голови держслужби туризму, влади міст, у яких проводитимуться матчі, вже знайшли вільні території, які можна віддати уболівальникам.

Він повідомив, що в Києві наметові містечка планують встановити на Обухівській трасі і в парку "Київська Русь" (с. Копачів). За словами Д.ЗАРУБИ, проблема в тому, що "навіть найневибагливішим європейським туристам потрібний не просто майданчик в чистому полі, а повноцінна інфраструктура: водопостачання, каналізація, транспортне сполучення, магазини та інше"."І дуже сумнівно, що усі імпровізовані містечка вдасться підігнати під ці стандарти", - сказав він.

Відповідаючи на питання, наскільки відповідає європейським стандартам номерний фонд українських готелів, Д.ЗАРУБА сказав: "Особливих претензій до побутових умов в готелях рівня трьох-п'яти зірок у європейських туристів бути не повинно".

"Найбільше нарікань може виникнути до готелів економ-класу, зокрема до пристосованих до прийому гостей Євро-2012 студентських гуртожитків. Після реконструкції у них є близько 60 тис. місць для розселення уболівальників. Але абсолютно не вирішено питання їх обслуговування", - додав чиновник.

За його словами, навіть з такими елементарними питаннями як заміна білизни можуть виникнути труднощі, тому що в гуртожитках немає відлагоджених процесів сервісу.

У той же час Д.ЗАРУБА додав, що головною проблемою залишається "людський чинник"."Про англомовний і, головне, вишколений і уважний до постояльців персонал можуть лише мріяти не лише хостели і гуртожитки, але і деякі багатозіркові готелі. Невисокий рівень конкуренції на вітчизняному готельному ринку доки не змусив власників приділяти підвищену увагу роботі з кадрами - витрачатися на тренінги готові небагато. І змінити що-небудь в цьому питанні держава безсила", - додав він.

Д.ЗАРУБА також не виключив, у дні проведення Євро-2012 ціни в готелях виростуть в два-три рази, до прикладу, хостел коштуватиме не менше 35-40 євро за добу з людини, місце в кемпінгу - близько 25 євро, а вартість номерів у сертифікованих готелях, напевно, перевищить 150 євро на добу.