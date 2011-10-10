До кінця року планують ввести понад 200 тис. кв. м житла за підтримки ДІУ

В Україні до кінця року планують ввести понад 200 тис. кв. м житла за підтримки Державної іпотечної установи (ДІУ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі установи.

Згідно з повідомленням, на 1 жовтня за підтримки ДІУ введено в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла.

Зокрема, 6 жовтня був введений в експлуатацію житловий будинок у Севастополі. 10-поверховий житловий будинок, площею понад 7,5 тис. кв. м, розрахований на 115 квартир. Будівництво цього будинку почалося у 2008 році.

ДІУ профінансувала цей проект на суму 11 млн. грн. Забудовником проекту виступила компанія "Соціальна ініціатива Москва-Севастополь".

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ стала держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщують шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. По паперах видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив з пріоритетних видів діяльності ДІУ функції зі сприяння будівництву, а також з забезпечення реалізації державних програм з забезпечення житлом громадян України.