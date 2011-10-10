У Києві обсяг коштів на оренду елітної нерухомості у вересні виріс на 112,5%

За даними агентства нерухомості Park Lane, у Києві об'єм коштів, витрачених на оренду елітної нерухомості (вартістю від 3 тис. дол. на місяць), у вересні виріс на 112,5% порівняно з серпнем - до 257 тис. 260 дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі агентства.

Як вказують у повідомленні, частка угод, які є в елітному сегменті, склала 7,7% від усіх угод оренди, що відбулися у вересні, і це більше від частки попереднього місяця на 3%. При цьому у грошовому розрахунку частка елітного сегменту склала 36,5% від об'єму коштів, витрачених на оренду у вересні.

На ринку оренди заміських будинків у вересні частка сегменту склала 10,5%, що ідентично до показників серпня. У цій ціновій категорії були орендовані особняки площею від 400 кв. м, вартістю від 4 тис. до 13 тис. дол. на місяць розташовані в основному в Києві (Теличка, Пуща-водиця), а також в Одеському напрямі (с. Іванковичі).

У вересні частка нежитлових приміщень на ринку оренди склала 44,7% від загального об'єму, що більше від аналогічного показника у серпні на 13,1%.

Квартири у вересні склали 44,8% на ринку дорогої оренди, що на 13,1% менше від результатів серпня. У цінову категорію від 3 до 5 тис. дол. на місяць потрапили квартири від 2 до 4-х кімнат площею 75-240 кв. м в Печерському, Голосіївському і Оболонському районах столиці. У сегменті від 5 тис. дол. на місяць орендували апартаменти від 3 до 5 кімнат, площею 180-370 кв. м у центрі Києва.

"До кінця поточного року ми можемо прогнозувати подальший ріст частки елітного сегменту (у межах 2-3%). Також збільшуватиметься частка нежитлових приміщень. Проте, при цьому ціни на оренду нежитлових об'єктів залишаться стабільними і в найближчі півроку збережуться на сьогоднішньому рівні, який не змінювався з початку року. Зараз вони складають від 40 дол. за кв. м на офіси і від 50 до 130 кв. м на торгові приміщення, залежно від місцерозташування, автономності, технічного стану і рівня оснащення об'єкту", - повідомила генеральний директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА.

Довідка УНІАН. АН Park Lane зареєстрована в Україні у 2006 р.На сьогодні функціонує 6 філій компанії.