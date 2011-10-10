У Криму порушено справу за фактом незаконного вилучення у санаторію «Дніпро» 5 га землі

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного вилучення 5,6 га землі вартістю 15 млн. грн. із земель, що належать санаторію «Дніпро» (Велика Ялта).

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

«Ділянка, що належить до земель природно-заповідного фонду, вибула з державної власності внаслідок винесення незаконних ухвал посадовцями Гаспринської селищної ради», - сказано в прес-релізі.

Дії чиновників щодо припинення санаторію права користування земельною ділянкою і подальшого її продажу кваліфіковані за ч.3 ст.365 і ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України - перевищення службових повноважень і службова фальсифікація.