У Донецьку суд скасував рішення міськради про підвищення тарифів на послуги ЖКГ

10 жовтня Ворошилівський районний суд міста Донецька скасував рішення Донецької міської ради про підвищення тарифів на послуги ЖКГ від 25 лютого 2011 № 4/16.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив безпартійний депутат Ленінської районної ради міста Донецька Дмитро ВЕРЗІЛОВ, який представляв у цьому суді інтереси жителя міста Донецька Сергія ГРЕЧКА.

За словами Д.ВЕРЗІЛОВА, представники Донецької міськради не змогли дати економічного обґрунтування і довести законність своїх дій при підвищенні комунальних тарифів на 80% із березня поточного 2011 року.

Депутат райради вказав суду на порушення більш ніж десяти статей Конституції і законів України при ухваленні даного рішення, а також на порушення Цивільного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України (зокрема ст.ст. 3, 8, 19, 22, 48, 55, 57, 64, 116, 144 Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги» та ін., постанови Кабінету міністрів України № 529 від 20.05.2009г. "Про порядок формування тарифів...» тощо).

«У нашому місті живуть сотні тисяч людей, які просто не в змозі щомісяця із року в рік виплачувати цій владі, чиновникам непомірні комунальні платежі й податки за неіснуючі віртуальні послуги. Люди живуть у жебрацьких умовах, отримують мізерні зарплати і пенсії. Щороку тисячі жителів міста помирають через відсутність коштів на лікування, на найнеобхідніше, а влада протизаконно відбирає останні гроші», - заявив Д.ВЕРЗІЛОВ.

За його словами, тепер, коли рішення міськради скасовано, місцева влада зобов`язана знизити тарифи на послуги ЖКГ у Донецьку і повернути їх на рівень лютого поточного року.

Також Д.ВЕРЗІЛОВ заявив, що має намір притягнути до кримінальної відповідальності Донецького міського голову Олександра ЛУК`ЯНЧЕНКА, який допустив підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

«Донецька влада має відповісти за масове пограбування, за те, що сім місяців сотні тисяч людей платили і продовжують поки що платити майже удвічі більше, ніж повинні», - сказав депутат Ленінської райради м. Донецька.