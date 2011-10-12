Уряд шукає можливості для непідвищення тарифів на газ і тепло - Азаров

Уряд шукає можливості для непідвищення тарифів на газ і тепло для населення для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він відзначив, що питання про необхідність підвищення тарифів є єдиним невирішеним для продовження виділення МВФ кредитних коштів.

«Наша позиція полягає у тому, що необхідно знайти інші компенсатори і не перекладати на людей вантаж надмірно високих цін на газ. Упевнений, що з цього питання ми знайдемо правильне рішення», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми 2,5 роки. Кошти залучатимуться під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявляв глава представництва МВФ в Україні М.АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна має виконати низку вимог.

Першою вимогою є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співпраці.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коригування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язана з попереднім і обумовлена тим, що фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому відзначивши необхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога фонду пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, що, на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.

Візит місії МВФ до України кілька разів переносився.

11 жовтня на брифінгу М.АЗАРОВ заявив, що місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми співпраці з Україною прибуде 24 жовтня.