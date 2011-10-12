ДІУ планує збільшити обсяги пільгових іпотечних кредитів до 2,8 млрд. грн.

Державна іпотечна установа у 2012 році планує забезпечити збільшення об'єму пільгових іпотечних кредитів з 0,5 млрд. грн. (2011 рік) до 2,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління ДІУ Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

"У 2012 році цей показник планується збільшити до 2,8 млрд. грн. Зараз умови надання іпотечних кредитів за програмою ДІУ - це найкращі умови, які існують на ринку іпотеки", - сказав В. МИРГОРОДСЬКИЙ.

Він зазначив, що ДІУ надає банкам фінансові ресурси під 11% річних і рекомендує банкам кредитувати населення зі ставкою не вище 15% річних в гривнях на термін від 5 до 30 років.

Також В. МИРГОРОДСЬКИЙ повідомив, що у 2011 році ДІУ придбала у банків-партнерів близько 120 іпотечних кредитів на вторинному ринку на суму близько 58 млн. грн., 60 з них - у серпні-вересні.

За словами В. МИРГОРОДСЬКОГО, число банків, які видають кредити за програмою ДІУ, з початку року збільшилося з 4 до 27 банків.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщують шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. Щодо паперів видається 100% державна гарантія.