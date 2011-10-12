У Києві до теплопостачання підключено близько третини житлових будинків

На 8 годину ранку середи, 12 жовтня, 3 тис. 433 будинки киян підключено до централізованого опалювання, що складає 32% від загальної кількості будинків житлового фонду.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління житлового господарства.

Подача теплоносія в житла киян проходить згідно із затвердженим графіком ПАТ "Київенерго".

Нині в Голосіївському районі до централізованого опалювання підключено 304 будинки, у Дарницькому районі - 262 будинки, у Деснянському - 173 і 529 будинків у Дніпровському районі. Подано теплоносій у 309 будинків в Оболонському районі, у 57 - в Печерському районі, 396 - у Подільському і 301 - у Святошинському районах. Також підключені системи опалювання 571 житлового будинку до джерел теплопостачання в Солом’янському і 531 - у Шевченківському районах.

Крім того, завершуються роботи з підключення до централізованого опалювання об'єктів соціальної сфери міста. Зокрема, теплоносій подано у 98,5% дошкільних закладів, 90% шкіл і більш ніж 80% лікувальних установ.

Довідка УНІАН. Житловий фонд Києва становить близько 9,5 тис. будинків.