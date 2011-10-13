В Україні потрібно замінити 33 тис.км тепломереж та 77 тисяч котлів

В Україні на заміну зношених тепломереж і котлів потрібно близько 14 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

За даними міністра регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА, в Україні у зношеному стані є 33 тисячі кілометрів тепломереж (16% від загальної кількості) і 77 тисяч (21%) котлів.

"У країні продовжують функціонувати 33 тисячі кілометрів старих тепломереж, це 16% від загальної кількості. 77 тисяч котлів, 21%, експлуатуються понад 20 років. Кожен шостий метр тепломережі і кожен п'ятий котел треба міняти. За приблизними підрахунками, для цього потрібно 14 мільярдів гривень", - підкреслив керівник міністерства.

За його словами, такий технічний стан галузі істотно впливає на здатність ефективно працювати в період пікових навантажень опалювального сезону.