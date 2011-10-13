Вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова зросла на 1,5%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова у вересні ц.р. зросла на 1,5% - до 5 686,4 грн./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Груп» (м. Харків).

За даними компанії, житло бізнес-класу у вересні подорожчало на 3,4% - до 9440,9 грн./кв. м.

При цьому ціна на житло преміум-класу у вересні зросла на 7,5% - до 16219,3 грн./кв. м.

Фахівці компанії пов`язують підвищення цін на житло зі скороченням готового житла та очікуваннями сезонного попиту. Раніше подібний сплеск цін у всіх сегментах був відзначений тільки в травні.

Довідка УНІАН. «Макрокап Груп» (Makrocap Group, м. Харків) - девелоперський холдинг, який надає послуги в сфері девелопменту від розробки концепцій і проектування до будівництва та управління готовими об`єктами нерухомості різного типу. Група також реалізує проекти у Львові, Одесі, Криму та українських Карпатах. Історія групи почалася в 1997 році зі створення ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ).