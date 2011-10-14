Наступного року влада Києва має намір виділити 150 квартир столичним двірникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на розширеному засіданні колегії КМДА.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ доручив своєму заступнику Олександру МАЗУРЧАКУ вже через тиждень підготувати пропозиції для вирішення цього питання.

За словами О.ПОПОВА, у нього вчора відбулася зустріч з двірниками, на якій було обговорено, зокрема, зарплату двірників та умови роботи.

«У кожному районі ми обов’язково повинні мати проект щодо будівництва чи реконструкції тих чи інших об’єктів, де ми будемо надавати службове житло. Ми у 2012 році у кожному районі по 15 квартир обов’язково повинні віддати працівникам житлово-експлуатаційних управ. А в наступному (2013 році) – збільшити цю кількість», - зазначив О.ПОПОВ.

Він також звернув увагу на те, що у кожному районі столиці існують ситуації, коли зарплата двірника відрізняється від зарплати керівника підприємства у шість разів. За даними О.ПОПОВА, у різних ЖЕКах у двірників зарплата на сьогодні також дуже різниться - в одних вона становить 3,5-4 тис. грн., а в інших – 900-1000 грн. «Такого в принципі не може бути. Це просто неподобство. Я просив би керівників районів звернути увагу і розібратися», - сказав О.ПОПОВ.

Також він звернув увагу на необхідність забезпечення двірників спеціальною уніформою, і не за рахунок їхньої зарплати. За словами голови КМДА, міська держадміністрація готова допомогти районам у вирішенні цього питання, якщо воно є проблемним.

«Ми вирішимо ці питання, бо зайшли у глухий кут. У нас зараз дефіцит величезний у цій сфері робочої сили. А завтра не буде кому працювати: зарплата невисока, соціальних благ ніяких, людям жити нема де…», - резюмував О.ПОПОВ.