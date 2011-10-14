Київ у листопаді отримає 62 одиниці нової снігоприбиральної техніки

Київ у рамках підготовки до зими в листопаді отримає 62 одиниці нової снігоприбиральної техніки - малі і великі трактори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

"Трактори надійдуть у листопаді. Їх додадуть до тієї техніки, яку ми маємо, купили минулого року. І ми вважаємо, що ми технікою, у принципі, оснащені нормально", - зазначив він.

За інформацією О.МАЗУРЧАКА, ці нові трактори купили за 10 млн. грн. "Виробництва Білорусі і Китаю. Є малі трактори "Фотон" - це китайське виробництво. А великі трактори, які потужніші і добре себе зарекомендували, МТЗ - це білоруські", - повідомив він.

За словами О.МАЗУРЧАКА, назвати загальну кількість техніки, яку залучатимуть цієї зими в столиці до ліквідації наслідків снігопадів і ожеледиці, він зможе також у листопаді, коли завершиться відповідна підготовка, ремонт і техогляд усієї техніки, яка є у відповідних міських служб і організацій.

"Техніка є у трьох організацій: у "Київавтодорі", у ШЕДів і Жеків, у "Киівзеленбуду"... Але зараз вже зрозуміло, що це буде не менше 300 одиниць. Ми хочемо підсумувати усю цю техніку щодо готовності, і після цього я вам зможу сказати, скільки її готово до роботи взимку, а не назвати просто її кількість", - пояснив журналістам О.МАЗУРЧАК.