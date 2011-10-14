Межі Харкова розширять

Межі міста Харкова будуть розширені. Про це повідомляють на сайті Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на заступника голови - керівник апарату ОДА Василя ХОМУ.

За його словами, сьогодні триває підготовка проектної документації щодо розширення меж міста Харків до окружної дороги.

"Зараз триває процес розширення меж міста Харкова. Проведена нарада з тими сільськими і селищними головами, інтереси чиїх територіальних громад зачіпають ці зміни. Місто Харків розширюватиметься до меж окружної дороги. Межа десь виходитиме за окружну дорогу, десь - відходитиме від неї", - сказав В. ХОМА.

Поки ще, зазначив він, вирішується питання, наскільки доцільно міняти межі там, де Харківській міськраді повинна відійти тільки частина будинків населеного пункту, розділеного окружною дорогою. Такі будинки є, зокрема, у районі аеропорту.

В. ХОМА підкреслив, що розширення міста - нешвидкий процес. Це питання має бути спочатку погоджене з відповідними територіальними громадами, потім винесене на розгляд сесії міської ради, обласна адміністрація повинна дати відповідний висновок після розгляду питання обласною радою і остаточне рішення про встановлення кордонів Харкова приймає Верховна Рада України.

За його словами, усі роботи зі зміни меж, можливо, завершать наступного року.