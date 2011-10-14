У Києві на 2012 рік планують передбачити 50 млн. грн. на утеплення будинків

У Києві на 2012 рік планують передбачити 50 млн. грн. на фінансування пілотних проектів утеплення будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам повідомив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

"Ми говоримо про те, що наступного року ми зможемо зробити пілотні проекти, пов'язані з утепленням як бюджетних установ, так і окремих житлових будинків. Готові пілотні проекти з утеплення житла - санація будинків або термомодернізація", - сказав О.МАЗУРЧАК, відповідаючи на питання, чи передбачається у бюджет міста наступного року включити кошти на утеплення житла киян.

Крім того, він підкреслив, що в Києві підготовлена програма підвищення енергоефективності.

"Ця програма три дні тому тільки пройшла презентацію і виноситиметься на сесію Київради. І там є заходи, пов'язані також з утепленням будинків. Розділ цієї програми присвячений цьому питанню", - сказав перший заступник голови КМДА.

Водночас він додав, що, "на жаль, говорити про те, що Київ готовий сьогодні перейти до фінансування масових утеплень будинків", міська влада не готова.

"Сьогодні потрібна державна допомога у плані кредитування або співфінансування міста, держави жителів для того, щоб розв'язати цю проблему. Вона дуже непроста", - сказав О.МАЗУРЧАК.

"На пілотні проекти ми плануємо наступного року, що це буде фінансування десь до 50 млн. грн. Поки не можу сказати, що буде більше грошей", - додав він.