Будівельні підприємства за 9 міс. збільшили обсяги робіт на 11% – до 38,4 млрд. грн.

Будівельні підприємства України у січні-вересні цього року збільшили об'єми робіт на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 38 млрд. 372,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили об'єми робіт з підготовки будівельних ділянок на 11,8%, до 1 млрд. 984,2 млн. грн., з будівництва будівель і споруд - збільшили на 12,8%, до 32 млрд. 719 млн. грн., з установки інженерного устаткування будівель і споруд - збільшили на 0,7%, до 3 млрд. 452,2 млн. грн., з завершення будівництва - знизили на 9,8%, до 157 млн. грн., з оренди будівельної техніки з оператором - збільшили на 61,7%, до 60,1 млн. грн.

У Держстаті зазначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічного переозброєння склали 79,6% від загального об'єму, роботи з капітального ремонту - 13,9%, з поточного ремонту - 6,5%.

Зокрема, будівельні підприємства Києва у січні-вересні збільшили об'єм робіт на 14,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 9 млрд. 258,2 млн. грн., виконавши 24,1% загальнодержавного об'єму робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України у 2010 році знизили об'єми робіт на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 43 млрд. 174,9 млн. грн.