У Луганську через борги без тепла залишилися 27 дитсадків

У Луганську через борги КП «Теплокомуненерго» перед ТзОВ «Луганське енергетичне об`єднання» без тепла залишилися 27 дитсадків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, про це заявила начальник управління ЖКГ Світлана СУКАЧ.

Згідно з повідомленням, на ранок 17 жовтня підключено до тепла 697 житлових будинків, 32 дитячих садки з 59-ти і 34 лікувальні установи. З 129 котельних ЛМКП «Теплокомуненерго» на сьогодні в роботі 77.

За словами С.СУКАЧ, «на даний момент ми не можемо запустити 19 котельних через те, що в них обмежене електропостачання з боку «Луганського енергетичного об`єднання». Зараз це питання вирішується, ведуться переговори і, можливо, вже до вечора стануть до роботи і ці котельні. Технічно місто повністю готове прийняти теплоносій і в 10-денний термін Луганськ буде з теплом».

Як розповіла С.СУКАЧ, «ЛЕО» обмежило постачання електроенергії у зв`язку з тим, що тепловики розрахувалися на 48%.

У той же час, прес-секретар «ЛЕО» Вікторія КОЛОМІЄЦЬ повідомила УНІАН, що дані управління ЖКГ не відповідають дійсності.

«Жодну котельну через борги «Теплокомуненерго» ми не відключали. Є розпорядження прокурора, що забороняє це робити. По місту від електропостачання відключено 19 об`єктів, що входять до складу «Теплокомуненерго». Це не котельні, а складські приміщення, якісь прибудови. З котельних відключені тільки ті, які не одержали дозвіл Держгірпромнагляду, ми їх просто не маємо права підключати», - сказала В. КОЛОМІЄЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, у «ЛЕО» виникли труднощі в підготовці енергетичного обладнання до зими через борги підприємств ЖКГ перед компанією в сумі 719 млн. грн. Борг ЛМКГ «Теплокомуненерго» перед компанією перевищує 63 млн. грн.