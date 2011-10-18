"До кінця тижня у всіх будинках Києва має бути тепло" - Попов

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив керівникам районів і відповідних служб міста до кінця тижня вирішити усі технічні проблеми з подачею тепла у квартири киян.

Як повідомляє прес-служба КМДА, найбільше будинків, де є проблеми з теплопостачанням, у Шевченківському, Святошинському і Солом’янському районах. Крім того, є проблеми з подачею тепла у двох лікарнях і чотирьох дитячих навчальних закладах.

За даними КМДА, до опалення на сьогодні підключено 99,1% житлового фонду столиці. Але залишаються технічні проблеми з подачею тепла в окремі квартири і стояки. Їх повинні ліквідовувати районна влада і жеки.

"За подачу тепла в квартири киян персональну відповідальність несуть голови районів. Я дав їм сім днів на виправлення ситуації. До кінця тижня в усіх будинках має бути тепло", - зазначив О.ПОПОВ.