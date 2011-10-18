Середня вартість житла на "первинці" Києва за рік знизилася на 0,7% - експерт

Середня вартість житла на первинному ринку Києва з вересня 2010 року по вересень 2011 року знизилася на 0,7% - до 13144 грн./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична Нерухомість".

За даними порталу, з початку поточного року вартість житла в новобудовах столиці виросла на 1,3%.

При цьому фахівці порталу зазначили, що погрішність у розрахунку середньозваженої ціни пропозиції складає ±2%. Таким чином, "оскільки зміна середньої ціни пропозиції не перевищує показник погрішності, можна зробити висновок про стабільність цінових показників на первинному ринку нерухомості Києва", - стверджують фахівці.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснює ІАП "Столична Нерухомість" щомісячно на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній.