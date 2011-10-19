Мешканцям Знам’янки обмежили водопостачання через борги перед водоканалом

На Кіровоградщині з 18 жовтня жителям міста Знам’янка обмежено водопостачання через заборгованість перед обласним комунальним виробничим підприємством «Дніпро-Кіровоград».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Знам’янської міської ради.

Через систематичні неплатежі за послуги водопостачання та водовідведення загальний борг населення Знам’янки станом на 1 жовтня 2011 року становить 860,4 тис. грн.

Водоканал не має коштів на оплату спожитої питної води, придбання матеріалів для виконання поточних робіт, на виплату заробітної плати та податкових зобов’язань.

У зв’язку з ненадходженням коштів до ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на водоканалі утворилася заборгованість за спожиту електричну енергію перед ВАТ «Кіровоградобленерго», хлор, коагулянт, реагенти та інші матеріали, необхідні для виробництва.

Працівники міськводоканалу постійно проводять роз’яснювальну роботу з боржниками, акцент робиться на необхідності ліквідації боргів, а не на відключенні споживачів від водопостачання. Паралельно виявляються самовільні підключення до мереж водопостачання та водовідведення.

Влада Знам’янки звернулася до всіх мешканців міста з проханням вчасно розраховуватися за отримані послуги.

Найдовший водогін України «Дніпро-Кіровоград» (120 км) забезпечує питною водою через водоканали жителів чотирьох найбільших міст області: Кіровограда, Знам’янки, Олександрії та Світловодська.