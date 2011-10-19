Частка елітної нерухомості в IV кварталі може сягнути 9% угод купівлі-продажу - експерт

Частка елітної нерухомості в IV кварталі 2011 року може сягнути 9% від загальної кількості договорів купівлі-продажу.

Такі прогнози озвучила генеральний директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«На сьогоднішній день в середньому переговори, які проводяться нашою компанією та нашими колегами по ринку щодо продажу в елітному діапазоні, складають на тиждень від 8 до 12 зустрічей. Це дуже велика кількість. Не всі з них виливаються в підписання попередніх договорів і наступні угоди, але, тим не менше, це серйозний рух в даному сегменті», - говорить вона, відзначаючи позитивні тенденції на ринку, що також дає підстави говорити про подальше зростання сегмента.

«Якщо брати оптимістичний прогноз, я припускаю, що четвертий квартал... може дістатися до цифри 9% (від загальної кількості угод з купівлі-продажу елітної нерухомості - УНІАН)», - зазначила Г.МЕЛЬНИКОВА.

Експерт прогнозує, що вартість елітної нерухомості, як і протягом останніх двох років, найближчим часом буде на тому ж рівні без серйозних коливань: «Я прогнозую, що вартість їх буде зберігатися на тому рівні, на якому вона знаходиться зараз. Більше того, якщо говорити про більш довгострокові проекти, я припускаю, що ця вартість буде зберігатися всю першу половину 2012 року. Далі боюся прогнозувати... ».

«І якщо говорити про найбільшу інвестиційної привабливості, то найбільший інтерес представляє заміська нерухомість ... в різних напрямках», - резюмувала Г.МЕЛЬНИКОВА.

Щодо оренди нерухомості, вона прогнозує подальше зростання кількості угод у напрямку офісної нерухомості. Також вона відзначає появу невисокого попиту до комерційної оренди об`єктів - магазини, приміщення під салони та складські приміщення. За словами генерального директора АН «Благовіст» Ірини ЛУХАТІНОЇ, до кінця другого кварталу 2012 року кількість угод з купівлі-продажу нерухомості в сегменті від 200 до 300 тис. дол. зросте до 50%: «Ми прогнозуємо, напевно, до кінця другого кварталу 2012 року, якщо економічна ситуація буде приблизно така ж, то зростання на 45-50% у сегменті високому до 300 тис. дол.».

«До кінця року, думаю, ми будемо йти тими ж темпами, з кварталу в квартал - на 15-17% і дуже сподіваємося, що в період листопад-грудень буде більше дорогих угод, хоча б у сегменті до 300 тис. дол., що буде приростом», - озвучила вона прогноз по ринку до кінця року.

Щодо оренди, І.ЛУХАТІНА відзначає традиційний інтерес до 3-х, 4-х кімнатних квартирах під офіси в осінній період. «Збільшення угод до кінця року - на 17-20%. Рівень капіталізації плануємо на рівні 100 млн. дол.», - зазначила вона.