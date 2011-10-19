Колесніков відкрив у Донецьку готель «Shakhtar plaza»

Сьогодні в Донецьку віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ разом з головою Донецької облдержадміністрації Андрієм ШИШАЦЬКИМ і донецьким міським головою Олександром ЛУК’ЯНЧЕНКОМ урочисто відкрили новий готель «Shakhtar plaza».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні зазначили, що після відкриття офіційні особи з невеликою екскурсією відвідали конференц-зал і ресторан готелю, оглянули новий інтер`єр і оцінили номерний фонд.

В ОДА констатували, що готель «Shakhtar plaza» має у своєму розпорядженні 322 затишні і комфортабельні номери, оснащені всім необхідним для комфортного перебування.

Також ресторан здатний одночасно прийняти до 260 гостей. До послуг відвідувачів - декілька конференц-залів місткістю від 15 до 500 місць, оснащених сучасним технічним устаткуванням.

Готель побудовано в рамках підготовки Донецька до Євро-2012.