КМДА: з 70% власників ділянок Русанівських садів укладено угоди про компенсації

З власниками ділянок Русанівських і Воскресенських садів вже укладено 178 угод про компенсацію і переселення у зв'язку з будівництвом у Києві Подільсько-Воскресенского мостового переходу.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Київської міськдержадміністрації, зазначаючи, що будівництво мосту, який стане стратегічним транспортним сполученням столиці, триває активними темпами.

У КМДА нагадали, що з метою виконання вказаних будівельних робіт 259 садових ділянок Русанівських і Воскресенських садів мають відселити. Таким чином, на 19 жовтня укладені добровільні угоди з 68,7% власників садових ділянок.

За даними КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва", з 178 підписаних угод 82 - про переселення в селище Биківня, 17 угод - на переселення в урочище Горбачиха, 66 - на повну грошову компенсацію і ще 13 - на компенсацію квартирами.

З числа громадян, з якими були укладені угоди, зі 137 садівниками укладені нотаріально завірені договори на такі види компенсації: повна грошова компенсація - 57 угод; компенсація квартирами - 11 угод; земельна компенсація і часткова грошова компенсація садівникам, які дали згоду на переселення в селище Биківня - 76 угод.

Щодо 68 садівників, яким надана повна компенсація, відповідно до договорів оформлені акти на передачу майна КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" під знесення.

На підставі зареєстрованої в установленому порядку Держархбудінспекцією Києва Декларації про початок виконання підготовчих робіт (від 11 жовтня поточного року) першочергово визначено під знесення на жовтень-листопад цього року 43 ділянки.

Довідка УНІАН. Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу почалося на Трухановому острові в Києві 28 грудня 2003 року. Перехід буде комбінованим мостом - загальним для руху автотранспорту і потягів метрополітену.

Київрада проголосувала за знесення Русанівських садів, щоб побудувати Подільсько-Воскресенський міст і дати дорогу метро на Троєщину. Спочатку, згідно з проектом, необхідно було знести 265 садових ділянок.