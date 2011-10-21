Кабмін зобов'язав “Укрбуд” повернути на свій баланс будівлі, внесені до СК дочірніх підприємств

Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту державного публічного акціонерного товариства “Будівельна компанія “Укрбуд”.

Про це йдеться в постанові №1058 від 20 жовтня ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, “Укрбуд” не має права вносити до статутного капіталу дочірніх підприємств і господарських товариств будівлі та споруди, внесені до статутного капіталу компанії.

Уряд зобов`язав “Укрбуд” забезпечити повернення на баланс товариства будівель і споруд, внесених компанією до статутного капіталу своїх дочірніх підприємств.

Довідка УНІАН. До Державного публічного акціонерного товариства «Українська державна будівельна корпорація» («Укрбуд») на договірних засадах входить понад 400 підприємств. При цьому частка державних підприємств у корпорації становить 16% (39 підприємств, із яких 13 знаходяться на різних стадіях ліквідації, банкрутства, передачі місцевим органам).