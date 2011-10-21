Обсяг субсидій на оплату ЖКП за 9 місяців виріс на 66 млн. грн.

У січні-вересні 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 106,6 млн. грн., що на 65,9 млн. грн. більше, ніж у січні-вересні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені у розмірі 95,4 млн. грн., у сільській - 11,2 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-вересні 2011 року призначили 914,9 тис. сімей (94,6% від загальної кількості сімей, які звернулися по субсидії), з них у міській місцевості - 727,2 тис., у сільській - 187,7 тис. Порівняно з січнем-вереснем 2010 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 427,7 тис., або в 1,9 разу.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у вересні збільшився у порівнянні з вереснем 2010 року в 1,8 разу - до 89 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксований у Києві, Полтавській і Донецькій областях (160,9 - 122,5 грн.), найменший - у Тернопільській і Херсонській областях (14,2 - 14,7 грн.).

Довідка УНІАН. У 2010 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 237,4 млн. грн., що на 94 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.