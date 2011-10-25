У Севастополі тепло в житлові будинки почнуть подавати тільки з 1 листопада

У Севастополі тепло в житлові будинки почнуть подавати 1 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на апаратній нараді голова міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА.

За інформацією КП «Севтеплоенерго», на сьогодні в повному обсязі проведена робота з дозаповнення і комплексного випробування котельних, центрально-технічних пунктів, житлових будинків та об`єктів соціальної сфери, що дасть змогу найближчим часом подати тепло в будинки севастопольців.

У підписаному на початку жовтня розпорядженні першого заступника голови Севастопольської міськдержадміністрації сказано, що опалювальний сезон у місті розпочинається з 15 жовтня, проте подача тепла в житлові будинки має розпочатися лише тоді, коли протягом трьох діб підряд середньодобова температура атмосферного повітря не перевищуватиме +8 градусів.