Янукович заветував зміни до Житлового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заветував Закон «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об`єкта житлової нерухомості».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ вказав, що ухвалений закон не може бути прийнятий з низки підстав.

Законом, що надійшов на підпис, викладається в новій редакції стаття 6 Житлового кодексу Української РСР, якою, зокрема, передбачається заборона надання у житлових будинках приміщень для потреб виробничого характеру (на сьогодні існує заборона надання таких приміщень для потреб промислового характеру). Президент наглосив, що з цим не можна погодитись, оскільки запровадження заборони надання у житлових будинках приміщень для потреб виробничого характеру може призвести до вимушеного припинення підприємницької діяльності суб`єктами малого та середнього бізнесу, які найчастіше використовують для здійснення підприємницької діяльності такі приміщення для розміщення перукарень, пунктів ремонту одягу, взуття, приватних нотаріальних контор тощо.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що в інших положеннях Житлового кодексу Української РСР передбачена можливість надання нежилих приміщень в жилих будинках для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру. На думку Президента, таким чином, законом, що розглядається, у Житловий кодекс Української РСР закладаються правова невизначеність та внутрішня суперечність, що на практиці може спричинити порушення конституційних принципів верховенства права, рівності і справедливості, з яких випливає вимога визначеності, ясності та недвозначності правової норми.

Законом також запроваджується порядок підрахування площі лоджій, балконів, веранд і терас. Пропонується наділити правом встановлювати коефіцієнти, з урахуванням яких підраховується площа лоджій, балконів, веранд і терас, центральний орган виконавчої влади з питань житлової політики. На думку В.ЯНУКОВИЧА, така норма не відповідає загальній меті закону - закріплення на законодавчому рівні визначення змісту понять «житлова площа», «загальна площа» і порядку визначення їхнього розміру. Адже цим запроваджується можливість частого змінювання зазначених коефіцієнтів, що матиме наслідком зміну загальної площі об`єктів житлової нерухомості та вимагатиме щоразу проведення технічної інвентаризації житлового фонду в Україні за рахунок коштів громадян.

Тому запроваджуване законом, що надійшов на підпис, встановлення коефіцієнтів, з урахуванням яких підраховується площа лоджій, балконів, веранд і терас, актами центрального органу виконавчої влади є неприйнятним. Президент наголосив, що коефіцієнти мають установлюватися законом. Глава держави вважає за потрібне встановити такі коефіцієнти для підрахування площі лоджій, балконів, веранд і терас: для балконів і терас - 0,3; для лоджій - 0,5; засклених балконів - 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0.