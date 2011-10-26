Marriott Hotels International планує до Євро-2012 відкрити перший в Україні готель

Міжнародний готельний оператор Marriott Hotels International до Євро-2012 планує відкрити перший в Україні п`ятизірковий готель Renaissance у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам регіональний директор з розвитку у Східній Європі Marriott Hotels International Івіца ЧАЧІЦ під час п`ятого щорічного міжнародного Hospitality Industry Forum.

За його словами, готель, яка розташований у центральній частині міста, буде включати 150-200 номерів. Інші подробиці про відкриття не розкриваються до підписання договору про управління з девелопером.

«Ми плануємо анонсувати перший готель мережі в Києві протягом місяця. Переговори вже наближаються до завершення», - додав він.

І.ЧАЧІЦ також повідомив про плани мережі в наступні три роки керувати двома-трьома готелями в Києві, а протягом найближчих 3-5 років - відкрити по одному готелі у містах-мільйонниках (Львові, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Одесі).

За його словами, сьогодні оператор веде переговори про управління готелями з кількома девелоперами в Дніпропетровську, Харкові та Києві.

Довідка УНІАН. Marriott Hotels International Ltd. (головний офіс у Вашингтоні) - міжнародний готельний оператор. Основними брендами, крім Marriott Hotels&Resorts, є також Renaissance Hotels, The Ritz-Carlton, Residence Inn, Courtyard, Fairfield Inn & Suites, TownePlace Suites SpringHill Suites.