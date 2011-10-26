Кабмін затвердив порядок ведення Держреєстру прав на нерухоме майно

Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідну постанову, розроблену Міністерством юстиції на виконання Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, повідомили УНІАН у Міністерстві юстиції.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, державна реєстрація прав на нерухоме майно в порядку, визначеному згаданим законом, здійснюватиметься в Україні з 1 січня 2012 року. При цьому закон визначає, що порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має бути затверджений Кабміном.

Ухвалена постанова регламентує процедуру ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яку здійснюватиме новостворена Державна реєстраційна служба (Укрдержреєстр) і структурні підрозділи територіальних органів Мін‘юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Зокрема, врегульовано питання, пов’язані з реєстрацією запитів, пошуком відомостей, внесенням відповідних записів, оформленням рішень і свідоцтв щодо права власності на нерухоме майно, наданням інформації фізичним і юридичним особам, а також інші питання здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Реєстр міститиме інформацію про нерухоме майно; право власності та суб’єктів цього права; інші речові права та суб’єктів цих прав; обтяження прав на нерухоме майно та суб’єктів цих прав.

Передбачається, що витяги з реєстру надаватимуться, зокрема, власникам нерухомого майна або його спадкоємцям; особам, в інтересах яких встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно; особам, які мають речові права на нерухоме майно, у процедурі державної реєстрації такого права та інших випадках.

Міністр наголосив, що постанова забезпечить належну реалізацію Закону “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, оскільки з її прийняттям детально регламентовано всі процедури, необхідні для функціонування Державного реєстру прав - реєстрацію заяв, запитів у базі даних; пошук відомостей; внесення записів, змін до них, скасування таких записів тощо.