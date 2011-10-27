Вулиця Танкова у Києві переіменована на честь авіаконструктора Сікорського

Вулиця Танкова, яка знаходиться в Шевченківському районі Києва, перейменована на честь українського інженера і авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київради, це рішення сьогодні на пленарному засіданні підтримали 97 депутатів Київради.

Це питання внесли до порядку денного пленарного засідання у відповідь на звернення Посольства США. Питання перейменування вулиці було невідкладним, оскільки на кінець жовтня заплановано відкриття нового офісу посольства.

Ім'я І.Сікорського для назви вулиці вибрали не випадково, видатний авіаконструктор працював як в Україні, так і в США, сказано у повідомленні.

Секретар Київради Галина ГЕРЕГА сказала, що міська влада з розумінням ставиться до питань перейменувань вулиць і підтримує заміну застарілих назв актуальнішими. Утім, секретар Київради зазначила, що напередодні чемпіонату з футболу Євро-2012 Київрада намагатиметься уникати перейменувань у центральній частині міста, щоб не заплутувати гостей столиці, які подорожуватимуть Києвом відповідно до карт, які складені раніше.