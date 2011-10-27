Викрито чиновників, через яких кияни переплатили понад 20 млн. грн. за опалення

У столиці викриті чиновники комунального підприємства, внаслідок халатності яких кияни переплатили понад 20 млн. грн. комунальних платежів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС, зокрема службові особи одного з комунальних підприємств упродовж 2009-2010 рр., отримавши від населення кошти за комунальні платежі, не здійснили передбачений перерахунок за спожиту теплову енергію для потреб центрального опалювання споживачам, у яких встановлені лічильники.

У результаті останні переплатили понад 20 млн. грн. комунальних платежів.

Органи прокуратури порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 (службова халатність) Карного кодексу України.