У Києві найдешевша квартира в жовтні пропонувалася за 14 тис. дол.

У Києві найдешевша квартира в жовтні ц.р. пропонувалася за 14 тис. дол.

Про це йдеться в рейтингу найдешевших квартир Києва в жовтні від порталу Slando, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, у жовтні на сайті Slando було розміщено близько 68 тис. оголошень про продаж квартир у Києві та Київській області. Середня вартість пропозицій коливається в діапазоні від 60 до 90 тис. дол., при цьому можна зустріти варіанти як в межах 20 тис. дол., так і ті, що перевищують кілька мільйонів доларів.

Найдешевшою квартирою в Києві в жовтні була однокімнатна квартира за 14 тис. дол. на Лісовому проспекті загальною площею 22 кв. м (житлова площа - 15 кв. м, площа кухні - 6,5 кв. м). Розташована на п`ятому поверсі дев`ятиповерхового будинку. Продається за договором довічного утримання. Власник - пенсіонер у віці 60 років.

На другому місці - однокімнатна гостинка вартістю 14 тис. дол. на вул. Курбаса, загальною площею 21 кв. м. Продає житло жінка похилого віку (70 років) за договором довічного утримання.

Третю позицію займає однокімнатна гостинка вартістю 15 тис. дол. на Борщагівці загальною площею 20 кв. м (житлова площа - 12 кв. м, кухня - 4 кв. м). Продається за договором довічного утримання.

На четвертому місці - кімната в шестикімнатній комунальній квартирі на вул. Туполєва, 16а, на п`ятому поверсі п`ятиповерхового будинку. Загальна площа кімнати, вартістю 17,5 тис. дол., становить 11 кв. м.

Замикає рейтинг однокімнатна квартира вартістю 18 тис. дол., в районі станції метро Шулявська загальною площею 30 кв. м (житлова площа - 18 кв. м, кухня - 5 кв. м). Продається за договором довічного утримання.