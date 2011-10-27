«Київенерго» отримало в оренду майже 8 га землі
19:41, 27 жовтня 2011Нерухомість
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ПАТ «Київенерго» отримало в довгострокову оренду до 31 грудня 2017 року 7,76 гектарів землі для експлуатації та обслуговування сміттєспалювального заводу «Енергія» на вулиці Колекторній, 44, у Дарницькому районі.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради.
Проект рішення підтримали 82 депутати із 101, зареєстрованого в залі.
Цим рішенням депутати припинили спеціалізованому автогосподарству з санітарної очистки міста «Київспецкомунтранс» право користування вказаною земельною ділянкою, яка була надана господарству у 1983 році.
Київрада також сьогодні затвердила проект землеустрою згаданої земельної ділянки.
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