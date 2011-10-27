Київрада погодила продаж трьох земельних ділянок

Київрада погодила продаж 3 земельних ділянок загальною площею 0,4 гектара за 10,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні Київради.

Зокрема, погоджено продати ТОВ «Маркет «Люкс» земельну ділянку на проспекті Павла Тичини, 15-А, площею 0,16 га, за 4 млн. 263,5 тис. грн. Метою придбання є експлуатація та обслуговування магазину.

ТОВ «Уніком» вирішено продати 0,007 га на Андріївському узвозі, 36-В (літ. «А») за 453 тис. 142 грн. для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку торговельного призначення.

Ще одна земельна ділянка площею 0,23 га на проспекті Героїв Сталінграда, 16 (літ. «В») буде продана ТОВ «Основа-Престиж» за 5 млн. 741,3 тис. грн. На ній передбачається здійснити реконструкцію та експлуатувати в подальшому адміністративно-офісну будівлю.