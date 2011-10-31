Під Рівне почали будувати котеджі сучасного типу з соломи

У Рівненській області на стадії завершення перебуває зведення першого в області котеджу, стіни якого споруджують з соломи, передає кореспондент УНІАН.

Зводиться котедж у селі Радиславівка під Рівне. Тут відведено 7 гектарів землі для будівництва першого в регіоні екологічного містечка. Будівельним матеріалом стають дерев'яні балки, з яких робиться основний каркас будинку, і пакована солома, яка трамбується в стінні каркаси.

Проект будинку розробили місцеві учені. На думку авторів ідеї, проживання в таких спорудах позитивно позначиться на здоров'ї людей, оскільки тут використовуються тільки екологічно чисті матеріали. А ще досягається значна економія грошей і часу.

Будинок розміром 100 квадратних метрів обійдеться власникові приблизно у сто тисяч гривень. Побудувати ж його можна упродовж одного-двох місяців.

Найближчим часом в Радиславівці планують побудувати 30 таких котеджів.