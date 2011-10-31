Мінрегіонбуд може створити спецфонд для пільгового фінансування ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розглядає можливість створення спеціалізованого державного фонду для пільгового фінансування модернізації інфраструктури житлово-комунального господарства.

Про це сказано у статті міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА, розміщеній на сайті міністерства.

"Ключовою складовою оновленої програми реформування ЖКГ стане розробка механізмів пільгового позикового фінансування комунальних підприємств. Передусім нам потрібно реалізувати проекти, які комплексно вирішують проблеми, типові для більшості регіонів України. Наприклад, повна термомодернізація житлових будинків масових серій, комплексна модернізація котелень великої потужності. Для фінансування таких проектів ми розглядаємо питання створення спеціалізованого державного фонду, який займатиметься виключно фінансуванням доступного будівництва і модернізації систем життєзабезпечення на пільгових умовах" - йдеться у статті.

За словами міністра, уже цього року на регіональному рівні почнеться повна інвентаризація і паспортизація систем життєзабезпечення. А також планується провести енергоаудит територій, вивчивши схеми теплопостачання і визначивши необхідність збільшення або скорочення потужностей об'єктів генерації, у нинішньому опалювальному періоді.