Мінрегіонбуд планує передбачити 2 млрд. грн. у бюджеті на підтримку ОСББ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує передбачити в державному бюджеті 2012 року 2 млрд. грн. на підтримку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

"ОСББ - новий ефективний власник будинків, який допоможе державі утримувати і зберігати житлове господарство. Обов'язок держави виділяти кошти на створення об'єднань треба закріпити законодавчо. Наприклад, потрібний закон про перший капітальний ремонт попереднім власником після створення у будинку ОСББ. Для ремонту і заміни внутрішньобудинкових мереж, термомодернізації старих будинків, а таких у нас більшість, держава повинна виробити кредитно-фінансові механізми вигідні для людей", - сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександр АЛІПОВ.

За його словами, сьогодні в Україні створено понад 14 тис. ОСББ, що складає 15% від житлового фонду країни, проте цього недостатньо для якісних змін в діяльності систем життєзабезпечення.

"Тому Мінрегіон створює усі можливі умови для того, щоб максимально розповсюдити позитивний досвід. У бюджетному запиті міністерства на 2012 рік закладено 2 мільярди гривень на підтримку ОСББ", - зазначив О.АЛІПОВ.