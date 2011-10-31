Населення України за 9 місяців сплатило за ЖКП на 105,2%

Жителі України у січні-вересні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 26,8 млрд. грн., що складає 105,2% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП був у Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Сумській і Київській областях (114,4-110,3%), найнижчий - у Севастополі, Києві і Криму (98,6-99,7%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у вересні збільшилися на 13,2% порівняно з вереснем 2010 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) склали 231,6 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у вересні 2011 року зменшилася на 2,3% порівняно з серпнем і на кінець вересня 2011 року склала 9 млрд. 878,9 млн. грн.

Середній термін заборгованості населення за усі послуги склав 3,5 місяці. Зменшення заборгованості зафіксували в усіх регіонах країни.

Зокрема, у вересні заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання - 26,3% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій - 22,8%, за вивезення побутових відходів - 19,3%, за централізоване водопостачання і водовідведення - 18,2%, за газопостачання - 19,8%.

У січні-вересні 2011 року населення сплатило за електроенергію 6 млрд. 462,1 млн. грн., що складає 114,4% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень плати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався в Закарпатській, Херсонській і Одеській областях (192,3-166,4%), найнижчий - у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (68,7-75,7%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок вересня 2011 року склала 2 млрд. 833,4 млн. грн.

У січні-вересні 2011 року населення України уклало 62,3 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 144,9 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 143,2 млн. грн.