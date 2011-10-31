Територія Черкас збільшиться на 2,5 тис. га - новий генплан міста

Згідно з новим Генеральним планом Черкас, територія міста збільшиться на 2,5 тисячі гектарів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила директор департаменту містобудування Черкаського міськвиконкому Марина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, депутати Черкаської міськради мають незабаром затвердити Генеральний план міста. Проект Генплану забудови міста депутати Черкаської міськради обговорили на сесії минулого тижня. Вони внесли останні корективи в містобудівну документацію і цього року повинні остаточно затвердити генплан.

У 2011 році в управління планування та архітектури мерії надійшло 32 пропозиції від громадян, організацій та підприємств до Генерального плану міста Черкаси. Левова частка звернень стосувалася внесення до Генплану окремих об`єктів торговельного, розважального, промислового та іншого призначення.

За словами М.ГЕРАЩЕНКО, основними пропозиціями по генплану було: винесення залізниці за межі міста, переведення в житловий фонд територій садових товариств, облаштування автомобільних та велосипедних доріг, спорудження нового моста через Дніпро, розміщення гаражних і паркувальних комплексів, розташування торгово-офісних і розважальних центрів, розміщення рекреаційних зон, технологічна реорганізація промислових зон, розміщення логістичних центрів.

Необхідність у розробці і затвердженні нового Генерального плану Черкас виникла у зв`язку з тим, що термін дії попереднього, розробленого інститутом "Діпромісто" і затвердженого в 1984 році, вичерпаний і місту необхідна нова проектна містобудівна документація. Термін дії нового Генерального плану - 20 років, а містобудівний прогноз - 50-60 років.