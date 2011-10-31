Міноритарний акціонер “Інтурист-Закарпаття” спростовує інформацію Групи ІНЕКО

Міноритарний акціонер ПАТ «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» Павло МАЄРЧИК категорично заперечує інформацію про рейдерське захоплення ним цього підприємства.

У коментарі УНІАН, коментуючи інформацію представників Групи ІНЕКО про нібито захоплення підприємства, П.МАЄРЧИК, зокрема, сказав: “12 жовтня відбулися збори акціонерів, на яких шляхом голосуванням мене, як одного з акціонерів готельного комплексу, обрали головою Наглядової ради підприємства. Насправді відбулася елементарна зміна керівництва. Тож, я не розумію причин та підстав інформаційної атаки, що здійснюється проти мого імені через Інтернет-ресурси. Не було ніякого рейдерського захоплення. Я зібрав начальників відділів, провів нараду, показав правовстановлюючі документи, побачив розуміння ситуації колективом та приступив до виконання своїх обов’язків. Наразі є усі передумови для того, щоб вивести підприємство з кризи».

П.МАЄРЧИК також зауважив, що упродовж кількох років він як акціонер «із занепокоєнням спостерігав за непрофесійним рівнем корпоративного керування товариством. Такий стан справ не тільки завдавав шкоди моїм майновим інтересам, як акціонера, але й засмучував мене, як ужгородця. Врешті, як людина, що має досвід управління різними видами підприємств, зокрема і готелів, я дійшов висновку, що мені дешевше придбати товариство та налагодити його роботу, ніж навчати попередніх власників будувати ефективний бізнес. Наразі власники готелю відомі своїми діями, що довели до банкрутства ряд інших підприємств в різних містах України».

П.МАЄРЧИК розповів, що вів багаторічні переговори із різними представниками компанії, яка є власником контрольного пакету підприємства, і постійно пропонував плани щодо різних шляхів виведення готелю із стану фінансового занепаду. Пропозиції містили повний спектр способів співробітництва – від додаткової емісії, створення спільних дочірніх підприємств до повного викупу контрольного пакету акцій.

«Цієї осені, як мені здавалося, вдалося досягти певних домовленостей щодо придбання контрольного пакету акцій, подробиці яких є комерційною таємницею. Можу сказати, що однією з досягнутих домовленостей стало те, що мене обрали до складу Наглядової ради підприємства на загальних зборах товариства 12 жовтня 2011р. До слова, компанія, яка є власником контрольного пакету, голосувала за подані мною кандидатури», - розповів П.МАЄРЧИК. Водночас він додав, що його «перші кроки як члена Наглядової ради були спрямовані на з’ясування реального фінансового стану підприємства та наслідків господарської діяльності керівництва. Це зустріло жорсткий опір, частиною якого у тому числі стала масована атака брудної інформації проти мене у ЗМІ».

П.МАЄРЧИК також запевнив, що, використовуючи свої повноваження як законно обраного голови Наглядової ради, доведе до логічного завершення розпочату справу, незважаючи на існуючий тиск.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Група ІНЕКО - власник пакета акцій ПАТ «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» - заявила про спробу рейдерського захоплення цього готельного комплексу.

ПАТ «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» - найбільший курорт Західної України, розташований в Ужгороді. Має 320 номерів, може прийняти більше півтисячі гостей одночасно.