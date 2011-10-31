«Сбербанк Росії» кредитуватиме черговиків за держпрограмою доступного житла

АТ «Сбербанк Росії» 17 жовтня ц.р. уклало договір про співпрацю з Державним фондом сприянню молодіжному житловому будівництву з надання іпотечних кредитів за програмою доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова правління АТ «Сбербанк Росії» Ігор ЮШКО.

За його словами, з листопада ц.р. громадяни, що знаходяться на квартирному обліку і мають право на надання державною безоплатно 30% субсидії, котра також може бути першим внеском з іпотеки, можуть одержати кредит на 70% вартості квартири , що залишилися, в об`єктах ХК «Київміськбуд». Іпотечний кредит під заставу майнових прав на майбутні квартири надаватиметься терміном до 20 років під плаваючу або фіксовану ставку. При цьому І.ЮШКО не уточнив розмір фіксованої і верхньої межі плаваючої ставки з іпотеки.

Голова правління банку зазначив, що на сьогодні в «Сбербанку Росії» для участі в цій програмі акредитована тільки ХК «Київміськбуд». Банк також розглядає можливість участі в програмі іпотечного кредитування за програмою доступного житла об`єктів компанії «Ліко Холдинг» і кілька інших забудовників. В цілому передбачається, що взяти участь у програмі іпотечного кредитування банку зможуть об`єкти будівельних компаній, які побажають акредитуватися в банку, і які акредитовані в Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву.

І.ЮШКО також зазначив, що банк готовий підтримувати забудовників кредитними лініями stand-by з добудови житла при виникненні касових розривів.

За словами голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда РИСУХІНА, на сьогодні за програмою іпотечного кредитування доступного житла фонд працює тільки зі «Сбербанком Росії».

У свою чергу президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ повідомив, що цього року компанія запропонує для вказаної програми близько 700 квартир у Києві, Севастополі, Бучі, Полтаві, Житомирі, Луганську.

Довідка УНІАН. Державна цільова соціально-економічна програма будівництва доступного житла на 2010-2017 роки, яку реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, передбачає надання громадянам 30% безоплатної субсидії за рахунок коштів держбюджету на будівництво житла. Брати участь у програмі можуть громадяни, які перебувають на квартирному обліку.