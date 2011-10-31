На Тернопільщині цього року відкрили 6 нових готельних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації повідомила начальник управління з питань туризму ТОДА Леся СЕРЕТНА.

За її даними, три з них відкрито у Кременецькому районі, зокрема «Reikartz Почаїв» української мережі Reikartz Hotels & Resorts. Окрім цього, по одному готельному закладу відкрили у Збаразькому, Теребовлянському і Шумському районах.

«Мало говорити про туристичну привабливість Тернопільщини – потрібно ще й створювати умови для того, щоб туристи залишалися тут на триваліший час для відпочинку та оздоровлення, рекомендували приїхати сюди своїм друзям та знайомим. А для цього слід розвивати відповідну інфраструктуру», – наголосив під час колегії голова ТОДА Валентин ХОПТЯН.

Загалом, за даними Л.СЕРЕТНОЇ, станом на 31 жовтня в області діє 73 готельні заклади та 22 оздоровчих.