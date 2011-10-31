На Майдані Незалежності встановлять збільшену копію футбольного м’яча Євро-2012

На Майдані Незалежності у Києві, над куполом торговельно-розважального центру “Глобус” (перша лінія) тимчасово встановлять збільшену копію офіційного футбольного м’яча чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 25 жовтня ц.р., оприлюдненому на сайті столичної влади.

Цим документом столична влада підтримала пропозицію дочірнього підприємства “Адідас Україна” щодо відповідного оформлення зовнішньої поверхні купола “Глобуса” в період з 1 грудня 2012 р. по 1 липня 2012 р.

Крім того, згідно з розпорядженням, з 1 квітня 2012 р. по 1 липня збільшені копії футбольного м’яча Євро-2012 прикрашатимуть клумбу на Європейській площі, Поштову площу (на перетині Володимирського узвозу та Боричівого узвозу), клумбу на Площі Перемоги та в’їзну групу в столицю (поблизу Харківської площі).

Відповідальність за розміщення з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм взяло на себе підприємство “Адідас Україна”. Воно також має у п’ятиденний термін відновити благоустрій перерахованих територій після демонтажу конструкцій, пов’язаних з символікою чемпіонату з футболу Євро-2012.