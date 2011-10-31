Затверджено проект першої черги реставрації Андріївського узвозу

Київська міська держадміністрація своїм розпорядженням затвердила проект першої черги реставрації Андріївського узвозу щодо реконструкції інженерних мереж, благоустрою та озеленення території з реконструкцією дорожнього покриття.

З текстом розпорядження від 25 жовтня ц.р. можна ознайомитись на сайті столичної влади.

Згідно з документом, загальна кошторисна вартість робіт у поточних цінах станом на 29 вересня 2011 р. становить 44 млн. 207,4 тис. грн.

Іншим розпорядженням міська влада затвердила терміни виконання робіт, передбачених першою чергою, – 25 травня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова КМДА Олекснадр ПОПОВ заявляв, що загалом на реконструкцію Андріївського узвозу необхідно близько 150 млн. грн.